Выдачи ипотеки в III квартале составили 1,15 трлн рублей, что на 72% больше, чем в июле — сентябре 2019 года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Банки в сентябре 2020 года выдали ипотечных кредитов на 424 млрд рублей, что на 82% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для российской банковской системы, отмечает ОКБ. За девять месяцев выдачи превысили 2,57 трлн рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний размер ипотечного кредита составил 2,53 млн рублей, что на 294 тыс. рублей больше, чем в III квартале 2019-го. Средний срок кредитования в этом квартале впервые достиг 200 месяцев. Полная стоимость ипотечного кредита в сентябре осталась на уровне 9% годовых.

Двукратный рост объемов ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем прошлого года продемонстрировали Москва (рост на 101%), Югра (108%), Красноярский край (105%), Пермский край (99%) и Ленинградская область (95%).