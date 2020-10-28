Банк «Восточный» улучшил условия по дебетовой «Карте № 1 Ultra», повысив максимальную ставку процента на остаток по счету на 0,2 процентного пункта — до 5,5%, говорится в релизе финучреждения.

Проценты начисляются в том случае, если соблюдаются два условия: на счете карты лежит от 10 тыс. до 1 млн рублей; за отчетный период (с 26-го числа предыдущего месяца по 25-е число текущего месяца) по карте было потрачено не менее 10 тыс. рублей.



Среди особенностей продукта — программа кешбэка, по которой держатели карты могут сами выбирать категории товаров, за покупку которых будут получать повышенный кешбэк — до 7%. Всего установлено четыре бонусных категории — «За рулем», «Отдых», «Онлайн-покупки» и «Все включено». Менять выбор категории можно один раз в месяц. Также по «Карте № 1 Ultra» действуют дополнительные категории для начисления повышенного кешбэка в размере 15%: на мобильную связь и общественный транспорт.