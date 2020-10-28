Правительство приняло план мероприятий по внедрению онлайн-технологий в финансовый сектор, заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Я хотел бы доложить, как внедряется цифровизация в финансовый сектор. Правительство РФ приняло соответствующий план мероприятий. Для чего это все делается? Для того, чтобы граждане могли быстро, просто, прозрачно получать финансовые услуги в онлайн-формате. При этом не придется собирать большое количество справок, все документы можно оформить, не выходя из дома», — пояснил Силуанов.

В частности, внедрение онлайн-технологий в финансовый сектор расширит возможности по удаленной идентификации граждан, а также упростит процесс получения ипотеки. «Первое — это расширение возможностей удаленной идентификации граждан. Для чего это? Позволит открывать счета в банках дистанционно, оформлять кредиты и даже приобретать жилье. Все это можно сделать в онлайн-формате, не придется ходить в офисы банков или финансовых организаций, не придется стоять в очередях гражданам. Второе — процесс получения ипотеки станет полностью цифровым. Можно купить квартиру у застройщика, получить на эти цели ипотечный кредит и зарегистрировать все необходимые документы в онлайн-формате», — отметил глава Минфина.

Кроме того, упростится работа финансовых организаций — они смогут получать все необходимые данные о клиентах из государственных информационных систем в онлайн-режиме. Силуанов добавил, что реализация намеченных мер уже началась и завершится в середине следующего года.