Выплаты семьям с детьми, льготная кредитная ставка под 2% для бизнеса и ипотечные субсидии стали тремя самыми эффективными мерами властей по поддержке экономики в период пандемии, заявил глава СберБанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Говоря о наиболее эффективных мерах по поддержке экономики, стоит говорить об их комплексе — все меры, в том числе социального характера, в конечном итоге позитивно влияют на экономику, отметил глава банка, отвечая на соответствующий вопрос. Тем не менее самыми удачными были три из них. Первая — это выплаты семьям с детьми, отметил он. «Это очень сильно поддержало и семьи, и потребительский спрос. И мы видели просто буквально, как в тот момент времени, когда были приняты такие решения, начинались траты, как был всплеск потребления и предприятия начинали оживать, начинали работать магазины, начинали работать производители товаров и так далее», — рассказал Греф.

Вторая действенная мера, по мнению главы СберБанка, — это кредиты для бизнеса со ставкой в 2% на выплату заработной платы с возможностью списания в случае поддержания не менее 80% занятых. «Это, конечно, очень хорошая мера, заранее предсказуемая, понятные правила игры, что если к марту месяцу предприятие сохранит работников, то тогда оно получит прощение, собственно говоря, всего долга», — сказал Греф.

Третьей наиболее важной мерой стали ипотечные субсидии, считает Греф. «Это очень сильно оживило рост строительства, производства стройматериалов и вообще всего рынка вокруг строительства», — также прокомментировал он.