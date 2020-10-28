Следствие просит изменить меру пресечения исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.



«Следователь просит изменить Хабарову Михаилу Валентиновичу меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказала пресс-секретарь Ирина Морозова.

Напомним, Михаила Хабарова задержали ранее в октябре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Заявление на него написал основатель и совладелец грузоперевозчика «Деловые линии» Александр Богатиков.

По информации Forbes, Эльвира Набиуллина вступилась за Хабарова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей, заявив о необходимости декриминализации экономических преступлений.