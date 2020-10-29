Рост зарплат по ряду профессий зафиксирован осенью 2020 года, в некоторых случаях показатели весьма значительны. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Worki, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Наибольший прирост в зарплате замечен у разнорабочих — на 23% (с 42 100 до 51 660 рублей), охранников — на 26% (с 34 520 до 43 540 рублей), грузчиков — на 27% (с 32 400 до 41 330 рублей)», — говорится в исследовании. На 13% выросли зарплаты у уборщиков — до 33,1 тыс. рублей, у кладовщиков — на 12%, до 37,2 тыс. рублей, у продавцов-кассиров — на 9%, до 29,9 тыс. рублей.

«В октябре по сравнению с началом весеннего локдауна из-за пандемии вырос спрос на грузчиков (в 2,6 раза), охранников (в 3,3 раза), курьеров (в 4,4 раза) и разнорабочих (в 5,4 раза)», — отметили в Worki.

Всего было проанализировано более 400 тыс. вакансий с начала пандемии.