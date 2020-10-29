Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Челиндбанка до уровня «ruА». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Снижение уровня рейтинга обусловлено увеличением разрыва в уровне цифровизации банковских услуг между банком и сопоставимыми объектами рейтинга. Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при приемлемой способности к его генерации, адекватной оценкой качества активов, комфортной позицией по ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 октября 2020 года формирует ссудная задолженность, представленная преимущественно требованиями к юрлицам и ИП (30% валовых активов), и кредитами физлиц (21% валовых активов).

Комфортная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 26%, ликвидными активами (LAT) — 40%).

