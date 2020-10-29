🔹 Банк России обновил перечень системно значимых кредитных организаций. Теперь их не 11, а 12, свидетельствуют данные регулятора. На системообразующие банки распространяются, в частности, требования по соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

🔹 Создание экосистем ведущими российскими компаниями, такими как «Яндекс», «Сбер» и ВТБ, придаст импульс экономике, заявил глава государства Владимир Путин на форуме «Россия зовет!». Он напомнил, что одной из национальных целей на предстоящее десятилетие является цифровая трансформация во всех сферах жизни. Российский президент добавил, что у властей нет планов по ограничению движения капитала в условиях кризиса. При этом, по его мнению, число россиян за чертой бедности может сократиться в два раза в ближайшие годы. Путин также заявил о непредсказуемости курса доллара в случае победы Байдена и о том, что Россия не будет использовать зарубежные схемы регулирования Интернета и защиты персональных данных.

🔹 Новый механизм выплаты социальных пособий несет в себе риск дефицита средств на ряд таких выплат, показал анализ Счетной палаты РФ. Риски прежде всего связаны со сложившимся за последние годы дефицитом по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности и материнства. Покрывать этот дефицит за счет остатков прошлых лет уже невозможно, а профицита, по расчетам ведомства, можно ожидать только в 2022 году.

🔹 В Москве есть как минимум 15 тыс. скомпрометированных частных камер, сообщили СМИ со ссылкой на источник в хакерских кругах. Речь об устройствах в квартирах, магазинах, банках, торговых центрах и других частных организациях, а не о городской системе видеонаблюдения. Уязвимые частные камеры позволяет найти хакерский поисковик Shodan, они могут быть использованы для создания сервиса поиска людей и определения их местоположения по фотографии.