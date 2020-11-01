Банк «Зенит» выдал дистанционно первый потребительский кредит через мобильное приложение «Зенит Онлайн», без посещения офиса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В настоящее время воспользоваться услугой могут зарплатные клиенты, до конца года банк планирует распространить ее на всех пользователей дистанционного банковского обслуживания. Кредит предоставляется на срок до семи лет и на сумму до 1 млн рублей без оформления страхования жизни», — говорится в релизе.

Для получения потребительского кредита необходимо направить заявку через мобильное приложение «Зенит Онлайн» или интернет-банк. При заполнении заявки клиент выбирает комфортные параметры обслуживания кредита, указывает его цель и прикладывает фото паспорта. В случае положительного решения банк перечислит средства на банковский счет.