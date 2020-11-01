Кредит по программе «Дальневосточная ипотека» МТС Банка совместно с Банком ДОМ.РФ теперь доступен по ставке от 0,7% годовых и с первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости, говорится в сообщении банков.

«Программа расширена на вторичный рынок жилья Магаданской области и Чукотского АО. Добавилась еще одна категория граждан, которые могут оформить льготную ипотеку — участники региональных программ «Повышения мобильности трудовых ресурсов» миграции на Дальний Восток с целью трудоустройства», — говорится в релизе.

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» МТС Банка минимальная ставка снижена на 0,9 п. п. до 0,7% годовых, первоначальный взнос снизился на 5 п. п. и составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок кредитования — от года до 20 лет.

Ставка 0,7% годовых доступна для клиентов, которые внесли единовременную комиссию в рамках программы субсидирования. При отсутствии единовременного платежа ставка по кредиту составит от 1,2% годовых.

«Еще одно нововведение: при условии заключения кредитного договора до конца 2021 года у юридического или физического лица можно по льготной ставке приобрести недвижимость (квартиру, дом или таунхаус) на вторичном рынке на территории любого муниципального образования Магаданской области и Чукотского автономного округа. Ранее условия программы распространялись на вторичную недвижимость только в сельской местности субъектов», — сказано в сообщении.



Кроме того, в рамках обновлений программы снижено требование к возрасту индивидуального жилого дома, на приобретение которого можно оформить ипотечный кредит: под условия программы попадают строения не старше 1990 года. В качестве созаемщиков теперь могут быть привлечены лица, которые не являются участниками государственной программы «Дальневосточная ипотека». По одному кредиту может быть не более четырех созаемщиков.

Участники государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», а также региональных проектов «Повышения мобильности трудовых ресурсов» могут оставить онлайн-заявку на сайте банка, а также оформить ипотеку в любом офисе Дальневосточного филиала МТС Банка.

