Государство в ближайшие годы будет вынуждено искать дополнительные источники доходов бюджета на фоне стагнирующей экономики, пишет РБК . Об этом заявили экономисты ведущих университетов в отзывах на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, принятый в первом чтении. Государство планирует экономить и откладывать инвестиционные расходы на будущее. Одновременно снизятся инвестиционные (в том числе инфраструктурные) расходы бюджета, что вызовет «цепную реакцию сокращения частных вложений», отмечает экономический факультет МГУ. Рост бюджетных инвестиций в основной капитал замедлится: если в 2021 году их объем вырастет на 9,7% по сравнению с 2020 годом, то в 2022-м — только на 3,9%, а в 2023 году — на 1,4%. Всего за 2021—2023 годы объем инвестиций из бюджета составит менее 700 млрд рублей.

Бюджет в ближайшие три года будет дефицитным. Закрывать дефицит государство по-прежнему будет в основном за счет заимствований. Никто из экономистов, написавших свои отзывы на бюджет, не считает целесообразным отказаться от заимствований в пользу более широкого использования средств ФНБ. Госдолг России вырастет с 19,1% ВВП в 2020 году до 21,4% ВВП к концу 2023 года, или до 28,4 трлн рублей. Около 80% госдолга составят внутренние заимствования.

Также в следующем году вырастет налоговая нагрузка для пополнения бюджета. Планируется изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД) и отменить неэффективные налоговые льготы в нефтяной отрасли. По оценке РАНХиГС, больше всего от этого пострадают «ЛУКОЙЛ», «Татнефть» и «Газпром нефть». В целом экономисты академии одобрили изменения налогообложения нефтяников, но указали на риски заморозки добычи на убыточных месторождениях в случае неправильной настройки параметров налоговой системы. Нефтегазовые доходы составят 32—34% всех поступлений в бюджет в 2021—2023 годах. Рост доходов будут обеспечивать в основном ненефтегазовые доходы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2021—2023 годы Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей.

РСПП предупредил о «крайне негативных последствиях» отмены с 2021 года льготной ставки НДС 10% вместо 20% на внутренние перелеты. Рост налоговой нагрузки на авиакомпании, и так пострадавшие из-за закрытия границ, может спровоцировать банкротства и сокращения персонала, снижение доступности билетов для граждан, предупредил РСПП и предложил продлить льготу по НДС до 2025 года. На фоне роста нагрузки на средний класс государство, по сути, вводит налоговую льготу для лиц со сверхвысокими доходами, отмечает РАНХиГС. По мнению экономистов, нужно расширить применение налоговых вычетов по НДФЛ и вернуться к идее изменить правила налогового резидентства физлиц.

Финансовый университет при правительстве предложил реформировать механизм распределения средств между бюджетами. Высокая централизация налоговых полномочий и доходов и перекладывание расходных обязательств на регионы усиливает территориальное неравенство. После радикального роста в 2020 году (предварительно на 45%) трансферты регионам резко сократятся в 2021-м. По мнению Финансового университета, помощь из центра снижает стимулы регионов увеличивать собственную налоговую базу, вызывая бюджетное иждивенчество. Университет предложил отказаться от единых нормативов распределения доходов между бюджетами и разделить регионы на группы по объему валового регионального продукта (ВРП) или расходов бюджета, объему товарооборота на душу населения и т. д.