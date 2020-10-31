36% пользователей Рунета вообще не доверяет страховым, а 51% от всех опрошенных готовы довериться только определенным компаниям с хорошей репутацией. При этом наибольшую лояльность к отдельным брендам проявляют поколения Y и Z (от 18 до 24 лет). Таковы данные совместного исследования страховой компании «Манго» и компании ResearchMe.

Самыми частыми причинами отказа от страхования россияне назвали: неуверенность, что удастся получить выплату, высокую стоимость услуг и отсутствие подходящих по цене и опциям предложений.

«Примечательно, что у 39% опрошенных был негативный опыт, связанный со страховкой. Чаще всего пользователи либо получали небольшие выплаты, либо не получали их совсем. Меньше всего негативного опыта было у респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет (об этом заявил 71%). Владельцы страховок в возрасте от 25 до 34 лет отмечают слишком долгое оформление документов, а люди старше 45 лет устали от навязывания услуг со стороны агентов», — говорится в сообщении.

Аналитики также изучили, какие плюсы находят для себя владельцы страховок. Больше трети респондентов отметили, что она дает им чувство защищенности. В топ-5 преимуществ обладания страховкой вошли уверенность за свое имущество, возможность получать более качественные медицинские услуги и спокойствие за близких.

Респонденты возрастной категории от 18 до 24 лет больше всего ценят возможность сэкономить при наступлении страхового случая, а представители поколения старше 45 лет — уверенность, что в сложной ситуации им будет куда обратиться.

«Выяснилось, что мужчины в разы чаще женщин (43% против 28%) страхуют машины. Также их чаще интересует страхование гражданской ответственности, которое позволяет, например, не платить за ремонт квартиры соседа, если его затопило по вашей вине. Москвичи чаще остальных страхуют домашних животных, петербуржцы — автомобили, а жители регионов — гражданскую ответственность», — отмечается в исследовании.

По данным экспертов, большинство (52%) участников исследования ответили, что могут выделить не более 300 рублей в месяц. Еще 20% из них согласны на сумму от 300 до 499 рублей. Другие 14% пользователей считают приемлемой сумму от 500 до 999 рублей.