Банк «Левобережный» предлагает юридическим лицам и ИП разместить денежные средства без посещения офиса, говорится в релизе финучреждения.

«Для размещения депозита не нужно тратить время и ехать в банк. Простая и удобная форма заключения договора, понятный интерфейс помогут клиенту самостоятельно воспользоваться услугой», — отмечается в сообщении.



За дистанционное открытие выбранного депозита в «ОНЛАЙН-офисе» предусматривается повышенная ставка. В сервисе представлена вся действующая линейка депозитов — с возможностью пополнения и/или снятия, классический и краткосрочный, отметили в банке.

