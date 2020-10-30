Банк «Финсервис» снизил ставку по действующей акции на приобретение жилой недвижимости.



Ранее ипотечный кредит предоставлялся под 10% годовых, теперь под 4,5% годовых в первый год и под 9,9% годовых начиная со второго года кредитования.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости. Денежные средства предоставляются на срок до 30 лет. При отказе заемщика от личного или титульного страхования ставка повышается на 2 и 1 процентный пункт соответственно.

«Также банк снизил ставки по базовым программам. Теперь в зависимости от вида недвижимости получить в банке кредит можно от 9% годовых при покупке новостройки, от 9,25% годовых при приобретении вторичного жилья, от 9,75% годовых при покупке загородного дома, от 10,25% годовых при приобретении строящейся загородной недвижимости. Рефинансировать действующий ипотечный кредит в стороннем банке стало возможно по ставке от 9% годовых. Процентная ставка варьируется в зависимости от размера первого взноса. Для зарплатных клиентов банка ставка снижается на 0,5 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.