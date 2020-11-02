НИКО-Банк ввел новый вклад «Подарок».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей сроком на 732 дня. Процентная ставка начисляется двумя периодами: с первого по 366-й день — 5%, с 367-го по 732-й день — 3% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора до 366 дней проценты выплачиваются по ставке до востребования, в случае расторжения после 366 дней хранения — без потери ранее выплаченных процентов за первые 366 дней, за оставшийся период проценты рассчитываются по ставке до востребования.

Проценты выплачиваются на следующий день после открытия вклада за весь срок депозита на текущий счет.