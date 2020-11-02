Банк «Восточный» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении кредитной организации. Клиенты банка могут без комиссии переводить средства на счета в других банках, участвующих в СБП, и получать из них переводы на свой счет в «Восточном». Совершать переводы можно по номеру телефона через мобильный и интернет-банк «Восточного».

Клиенты «Восточного» могут найти функцию перевода через Систему быстрых платежей в разделе «Платежи и переводы» приложения «Восточный мобайл». Достаточно знать номер телефона получателя и уточнить, в какой банк направить средства. Также у клиента есть возможность в настройках мобильного и интернет-банка установить банк «Восточный» по умолчанию для получения переводов СБП.

За переводы с дебетовых карт на сумму до 100 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается. Если общая сумма переводов клиента больше, то с превышающей этот лимит части его банк может взимать комиссию. Максимальный размер комиссии не превысит 0,5% от суммы перевода или 1 500 рублей за перевод.