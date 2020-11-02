🔹 Агентство «Эксперт РА» оценивает совокупный объем недосозданных резервов банковского сектора РФ в 1,7 трлн рублей. По мнению аналитиков, негативные последствия экономического спада еще не полностью отразились на качестве кредитов и финансовом результате. Адекватное резервирование проблемных ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021—2022 годах.

🔹 В Минцифры допустили появление цифровых двойников документов россиян в 2021 году. По словам главы ведомства Максута Шадаева, во время пандемии коронавируса данная схема была апробирована при помощи цифровых пропусков.



🔹 Банки.ру проводит совместно с «Финамом» очередной инвестиционный конкурс для желающих попробовать свои силы на фондовом рынке, устраивает розыгрыш денежных призов для тех, кто подпишется на рассылку об МФО, а во вторник, 3 ноября, проведет бесплатный вебинар на тему «Доллар против рубля: что будет с российской валютой к концу 2020 года?». В Кремле между тем прокомментировали снижение курса рубля в последние дни.

🔹 Fingram собрал в одном материале различные финансовые калькуляторы, ресурсы для инвесторов, полезные сайты по налогам, пособиям, долгам — в общей сложности 50 полезных финансовых ссылок.

