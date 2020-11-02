Маркетплейсы «Инфинитум» для продажи ПИФов и «ВТБ Регистратора» для облигаций заработают до конца года, сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

«В начале декабря стартует маркетплейс, который будет предлагать гражданам паевые инвестиционные фонды. Это маркетплейс «Инфинитум». И ВТБ готовит свой маркетплейс, который будет предлагать облигации. И сейчас уже первый выпуск облигаций, который появится до конца года на этом маркетплейсе, находится на регистрации в Минфине», — рассказал Швецов на Международном биржевом форуме.

«Для части инвесторов, которые используют пассивные политики управления своим портфелем, так называемые buy and hold, вовсе не нужны брокеры или биржа. Они смогут прийти и купить облигации на таком рынке», — отметил первый зампред ЦБ.



Напомним, закон о маркетплейсах финансовых продуктов вступил в силу в июле 2020 года. Всего ЦБ включил в реестр операторов финансовых платформ три организации: Мосбиржу, «Инфинитум» и «ВТБ Регистратор». Московская биржа запустила маркетплейс депозитов в октябре.