Банк Жилищного Финансирования увеличил срок предоставления средств по всей линейке ипотечных кредитов, кредитов под залог недвижимости и по рефинансированию с 20 до 25 лет. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

В БЖФ констатировали, что в текущей рыночной ситуации у многих банковских клиентов могут возникать финансовые трудности, которые влекут за собой снижение уровня платежеспособности.



«Решение Банка БЖФ об увеличении срока погашения кредита до 25 лет поможет снизить платежную нагрузку на клиента и станет хорошим компромиссным решением в текущих рыночных условиях, когда есть необходимость взять кредит, но при этом есть некие ограничения по платежеспособности», — говорится в релизе.