Фондовые индексы РФ выросли по итогам основной торговой сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,74% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 737,54 пункта. Индекс РТС повысился на 0,26% — до уровня 1 069,33.

Акции «Полюса» подорожали на 4,04%, «Магнита» — на 2,34%, «Норильского никеля» — на 2,13%, Mail.ru — на 1,91%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,64%, МТС — на 1,52%, «Газпрома» — на 1,5%, «Яндекса» — на 1,41%, СберБанка — на 1,29%. Бумаги Московской биржи снизились в цене на 1,39%.



«Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались перейти к коррекционному росту, что особенно удавалось рублевому индикатору, преодолевшему сопротивление в 2 725 пунктов. Последний фактор говорит о высокой вероятности движения в район 2 800 пунктов в рамках коррекции. Долларовый индекс выглядит хуже из-за слабого рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 700—2 790 пунктов», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Российский фондовый рынок отреагировал на динамику мировых бирж, — полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — Индексы стран АТР выросли на данных о восстановлении экономики Китая, таким же образом данные об отскоке экономик ЕС отразились на фондовых индексах Европы».

«Но давление на биржи оказывает рост заболеваемости коронавирусом и вводимые странами Евросоюза карантинные ограничения на деятельность разных отраслей и передвижения граждан. Американские фондовые индексы начали понедельник снижением — нервозность накануне президентских выборов дает о себе знать», — добавляет эксперт.

«На российском рынке акций к вечеру сформировался вполне четкий отскок: слишком много эмоций в торгах, слишком большая качка. Поэтому пока не стоит делать далекоидущих выводов: рынок расставит все по местам, но только тогда, когда эмоции уйдут. Пока же волатильность — королева недели, и мы играем по ее законам», — пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс Мосбиржи может продолжить проторговывать диапазон 2 700—2 750 пунктов. Итоги же президентских выборов (в США. — Прим. Банки.ру) и в связи с этим нарастающие геополитические риски способны вновь спровоцировать продажи», — полагает главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.

