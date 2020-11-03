Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка временно приостановил рассмотрение жалобы двух инвестиционных фирм на решение, согласно которому Evison Holdings Limited, связанная с Baring Vostok, получила право затребовать у них информацию для последующего использования, в том числе в рамках уголовного дела банка «Восточный» в РФ.

Cудья Лаура Тэйлор Суэйн приняла решение дождаться позиции Министерства юстиции США касательно того, будет ли оно выступать в качестве заинтересованной стороны в этом деле, и, уже имея эту информацию, приступать к рассмотрению жалобы. Представитель ведомства заверил суд, что решение будет принято не позднее 18 декабря этого года.

По мнению BrokerCreditService Cyprus Ltd. и BrokerCreditService Americas Inc., разрешение затребовать информацию должно быть отменено по причинам, изложенным в их ходатайствах, независимо от позиции Минюста США.

Ранее Evison Holdings Limited обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, пояснив, что интересующая компанию информация необходима как в рамках уголовного дела банка «Восточный», так и с учетом разбирательства со структурами Finvision Holdings Артема Аветисяна в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Американский суд предписал компании скорректировать свой запрос. После предоставления заявителем всей необходимой информации, «внимательно изучив доводы Evison и учитывая наличие уважительной причины», суд в Нью-Йорке удовлетворил его заявление. Это решение и было обжаловано BrokerCreditService Cyprus Ltd. и BrokerCreditService Americas Inc.