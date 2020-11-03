Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Левобережный» на уровне «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.



«Рейтинг кредитоспособности отражает невысокие рыночные позиции банка при высокой рентабельности, а также адекватных оценках качества активов, ликвидности, запаса по капиталу и уровня корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

«Левобережный» — универсальный банк, осуществляющий деятельность преимущественно на территории Новосибирской области.

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке при высокой концентрации деятельности на одном регионе. Сеть подразделений банка внутри региона оценивается агентством как достаточно широкая, также отмечаются значимые конкурентные позиции банка в домашнем регионе при наличии устойчивой и лояльной клиентской базы. Вместе с тем значительную концентрацию бизнеса на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе и ограничивает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций.



Отмечается, что система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. В качестве сдерживающих факторов агентство отмечает наличие наряду с очными заседаниями распространенной практики проведения заочных заседаний совета директоров, а также продолжительное отсутствие практики ротации аудитора отчетности по РСБУ и МСФО. На среднесрочном временном горизонте банк планирует продолжить расширение клиентской базы в основных операционных сегментах, не увеличивая при этом аппетит к риску. Руководство банка не ожидает значимого давления на капитал и рентабельность в результате негативного влияния напряженной эпидемиологической обстановки в регионах присутствия банка.