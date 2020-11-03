Онлайн-ретейлер Ozon в сентябре 2020 года расторг соглашение о намерениях, заключенное между компанией, ее основными акционерами и СберБанком, пишет РБК . Об этом говорится в материалах Ozon, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). По условиям этого соглашения, в случае нарушения обязательств Ozon должен выплатить СберБанку сумму в размере 1 млрд рублей. Банк уже уведомил Ozon, что считает соответствующее обязательство наступившим, следует из документов.

«В сентябре 2020 года мы расторгли соглашение об основных условиях сделки, которое было заключено между нами, нашими основными акционерами и Сбербанком России…. Соглашение об основных условиях сделки предусматривало выплату нами Сбербанку России пени за расторжение в размере 1 миллиарда рублей», — отмечается в проспекте. Ozon не согласен, что должен уплатить эту сумму, о чем он также уведомил СберБанк. Если СберБанк продолжит требовать выплаты штрафа и стороны не смогут урегулировать данный вопрос, то итоговая сумма штрафа будет определена в рамках арбитражного разбирательства, предупреждает Ozon. Об этом сообщает Прайм .

СберБанк в апреле сообщил о предоставлении компании Ozon займа на 6 млрд рублей. В проспекте Ozon отмечается, что однолетний кредит был привлечен в марте, ставка по нему — 15% годовых. Кредит обеспечен залогом из 100% основной операционной структуры Ozon, ООО «Интернет Решения» и ООО «Озон Холдинг».

Ozon намерен провести IPO на бирже NASDAQ Об этом сообщили в компании.

Представители СберБанка, Ozon, а также крупнейших акционеров ретейлера АФК «Система» (владеет 45,2%) и Baring Vostok (45,1%) отказались от комментариев. Источник РБК, близкий к одной из сторон, отметил, что речь идет о коммерческом споре между компанией и банком.

В начале лета собеседники Reuters рассказывали, что СберБанк ведет переговоры о покупке около 30% Ozon. Однако затем, по информации издания, переговоры зашли в тупик, и теперь Ozon ориентируется на первичное размещение (IPO) американских депозитарных расписок для привлечения средств на развитие бизнеса.