Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму проект закона, который обязывает граждан отчитываться в Федеральную налоговую службу о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам, передает ТАСС. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Как отмечают авторы, в настоящее время все большее число банков, а также иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами РФ, предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи с помощью электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, не используя для этого банковский счет. В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчеты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами РФ. В отношении электронных средств платежа эта обязанность отсутствует, что снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности, считают авторы документа.

Законопроект устанавливает, что резиденты могут открывать счета у иностранных поставщиков платежных услуг и (или) использовать электронные средства платежа. Законопроектом предусматривается также, что резидентами могут осуществляться операции с использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг, за исключением приема электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета на территории РФ для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций с использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без открытия банковского счета, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности и (или) договорами займа.

По действующему законодательству граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в том случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение — если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией. Законопроект вводит такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться граждане будут и в том случае, если переводы будут направляться в страны ЕАЭС или в страны, с которыми существует автоматический обмен такой информацией. Также вводится запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договорами займа.

Нарушение порядка представления отчетов по зарубежным кошелькам влечет за собой штраф в размере от 20% до 40% зачисленной суммы за отчетный период. Нарушение сроков представления отчетов о переводе денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных зарубежных кошельков влечет предупреждение или административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчетов: для граждан — в размере от 300 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 5 тыс., для юрлиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.



В случае принятия документ вступит в силу 1 июля 2021 года.