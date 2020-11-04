Биткоин подорожал на 2% и поднялся выше отметки 14 тыс. долларов второй раз меньше чем за неделю. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk .

Отмечается, что криптовалюта также превышала отметку в 14 тыс. долларов 31 октября 2020 года.

С 4:00 до 8:00 мск биткоин стоил в диапазоне 13,7—13,9 тыс. долларов. К 8:13 мск стоимость криптовалюты составляла 13,932 тыс. долларов.

Биткоин дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Последний раз биткоин торговался выше 14 тыс. долларов в середине января 2018 года.