



Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» понизил ставки по кредитам на покупку жилья, а также по рефинансированию ипотечных кредитов. Теперь заемщики могут оформить ипотеку по ставке от 7,99% годовых при сумме кредита от 5 млн рублей до 7 млн в зависимости от региона. На приобретение недвижимости на вторичном рынке на меньшую сумму ставка составит от 8,29% годовых. Рефинансирование ипотеки доступно на сумму до 30 млн рублей и на срок до 25 лет.

Промсвязьбанк продлил срок действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы-2020 до 1 июля 2021 года. В рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика. По гражданской программе можно получить кредит на сумму от 6 млн до 12 млн рублей. Размер первоначального взноса составляет 15%.

МТС Банк предлагает «Дальневосточную ипотеку» по ставке от 0,7% годовых и с первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, срок кредитования — от года до 20 лет. Программа осуществляется в партнерстве с Банком ДОМ.РФ.

Банк Жилищного Финансирования увеличил срок предоставления средств по всей линейке ипотечных кредитов, кредитов под залог недвижимости и по рефинансированию с 20 до 25 лет. Банк также увеличил максимальный возраст заемщика до 65 лет.