Производитель алюминия и электроэнергии En+ Group и оператор центра колокейшна майнинга криптовалют BitRiver создают совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Об этом говорится в сообщении группы.

Первым проектом предприятия стал запуск площадки на 10 МВт в непосредственной близости от центра обработки данных BitRiver в Братске Иркутской области. В планах — увеличить мощность объекта до 40 МВт. В рамках партнерства En+ Group обеспечит гарантированные поставки электричества площадке, а BitRiver займется ее операционным управлением.

Представитель группы сообщил журналистам, что En+ финансирует 80% стоимости проекта, BitRiver — 20% и отвечает за строительство, управление и продажи. По его словам, майнинговые фермы и ЦОД в настоящее время наиболее привлекательная форма конвертации электричества.