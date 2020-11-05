🔹 Мошенники осваивают новый способ обмана банковских клиентов. Звоня от имени «службы безопасности банка», аферисты предлагают потенциальным жертвам установить на смартфон «специальное приложение» для защиты средств на счете. После этого со счетов клиентов пропадают деньги. По словам экспертов, речь может идти об установке вредоносной программы, которая перехватывает пароли в процессе их активации, а также одной из популярных и вполне легальных программ удаленного управления телефоном. Между тем, как показывает исследование Аналитического центра НАФИ, 35% россиян имеют низкий уровень цифровой финансовой грамотности, что в том числе делает их уязвимыми для мошенников.

🔹 Кредитные организации стали активно выпускать цифровые карты для новых клиентов без подтверждения личности с возможностью хранения на счете не более чем 15 тыс. рублей. Такой продукт уже предлагают Почта Банк, Тинькофф Банк и банк «Ак Барс», планируют его запустить ВТБ и БКС Банк, рассказали их представители. В перспективе предусмотрен выпуск таких карт через мессенджеры.



🔹 Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября превысила 12 трлн рублей. Согласно экспертным расчетам, объем наличных денег вне банковской системы продемонстрировал рекордный рост — более 28% в годовом выражении. Основной вклад в прирост объема наличных внесли март и апрель. Из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, объясняют аналитики и предупреждают, что большой «навес» наличных на руках у населения создает инфляционные риски. Ожидается, что объем наличных средств на руках у граждан и в кассах предприятий к концу 2020 года возрастет примерно до 12,6—12,7 трлн рублей.

🔹 Аналитический центр Банки.ру выяснил, на что жаловались банковские клиенты в «Народный рейтинг» и профильную службу ЦБ в первой половине 2020 года. Так, значительная доля проблем была вызвана пандемией коронавируса и ограничительными мерами. У части населения из-за приостановки деятельности предприятий существенно снизился доход, поэтому не все банковские клиенты могли своевременно вносить платежи по кредитам, что приводило к штрафам и не самому приятному общению со службами взыскания и коллекторами. Ряд клиентов столкнулись с проблемами при попытке получить кредитные каникулы. Кроме того, далеко не все банки оказались готовы к полному переходу в онлайн.

