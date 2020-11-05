Законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) кредитных каникул, внесла в Госдуму депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко. Введение обязанности уведомлять о причинах отказа в изменении условий кредитного договора — давно назревшая мера, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По мнению экспертов «За права заемщиков», важно при обсуждении этой инициативы предусмотреть для кредиторов ответственность за необоснованные и субъективные отказы. В настоящее время кредиторы часто манипулируют потребителем и навязывают дополнительные услуги или невыгодные программы реструктуризации, что влияет на общий уровень закредитованности и просрочки, ухудшает положение заемщиков и отрицательно сказывается на доверии потребителя к кредиторам, пояснила Лазарева на экспертном совете по защите прав потребителей при ЦБ.

Клиенты банков жалуются на просрочки по кредитам после каникул
Клиенты банков жалуются на просрочки по кредитам после каникул

По словам банкиров, кредитные организации информируют всех заемщиков о необходимых документах для подключения отсрочки.

Она предложила не просто продлить программу кредитных каникул, а сделать механизм либо постоянно действующим наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в спящем режиме, предусмотрев возможность оперативно включать при кризисных ситуациях. Также предлагается вести документооборот по кредитным и ипотечным каникулам через портал госуслуг.

ОНФ предлагает законодателям обсудить обязанность рассматривать такие ситуации финуполномоченным. Для потребителя этот механизм будет бесплатным, а кредиторы станут платить за каждый случай подобных злоупотреблений, уточнила Лазарева.