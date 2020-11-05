Законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) кредитных каникул, внесла в Госдуму депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко. Введение обязанности уведомлять о причинах отказа в изменении условий кредитного договора — давно назревшая мера, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По мнению экспертов «За права заемщиков», важно при обсуждении этой инициативы предусмотреть для кредиторов ответственность за необоснованные и субъективные отказы. В настоящее время кредиторы часто манипулируют потребителем и навязывают дополнительные услуги или невыгодные программы реструктуризации, что влияет на общий уровень закредитованности и просрочки, ухудшает положение заемщиков и отрицательно сказывается на доверии потребителя к кредиторам, пояснила Лазарева на экспертном совете по защите прав потребителей при ЦБ.

Клиенты банков жалуются на просрочки по кредитам после каникул По словам банкиров, кредитные организации информируют всех заемщиков о необходимых документах для подключения отсрочки.

Она предложила не просто продлить программу кредитных каникул, а сделать механизм либо постоянно действующим наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в спящем режиме, предусмотрев возможность оперативно включать при кризисных ситуациях. Также предлагается вести документооборот по кредитным и ипотечным каникулам через портал госуслуг.

ОНФ предлагает законодателям обсудить обязанность рассматривать такие ситуации финуполномоченным. Для потребителя этот механизм будет бесплатным, а кредиторы станут платить за каждый случай подобных злоупотреблений, уточнила Лазарева.