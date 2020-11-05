В Москве 11 ноября пройдет банковский форум «ДБО для юрлиц — 2020. Будущее цифрового обслуживания МСБ и корпоративных клиентов».
В фокусе пятого, юбилейного, форума, посвященного дистанционному банковскому обслуживанию юридических лиц, будут такие вопросы, как:
- влияние пандемии на обслуживание юридических лиц в цифровых каналах;
- будущее цифрового обслуживания юридических лиц;
- изменения во взаимодействии банков с клиентами;
- развитие и интеграция небанковских сервисов для повышения доходности;
- перспективы развития усиленной квалифицированной электронной подписи и электронный документооборот;
- реализация возможности дистанционного открытия счетов.
Перед участниками мероприятия, в частности, выступят:
- директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» СберБанка Денис Ананьев;
- начальник управления развития продуктов и процессов в корпоративном блоке Московского Кредитного Банка Георгий Чирков;
- руководитель управления развития электронного бизнеса МСБ банка «Открытие» Дмитрий Шенберг;
- куратор блока МСБ банка «Восточный» Николай Петелин;
- директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин;
- директор по МСБ Локо-Банка Петр Штеркель;
- директор департамента цифрового бизнеса Металлинвестбанка Елена Баранова;
- директор дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов Транскапиталбанка Наталья Базалей;
- руководитель направления ДБО в малом бизнесе Банка ДОМ.РФ Сергей Никитенков.
Мероприятие состоится в отеле «Mercure Москва Павелецкая» по адресу: ул. Бахрушина, д. 11.