В Москве 11 ноября пройдет банковский форум «ДБО для юрлиц — 2020. Будущее цифрового обслуживания МСБ и корпоративных клиентов».

В фокусе пятого, юбилейного, форума, посвященного дистанционному банковскому обслуживанию юридических лиц, будут такие вопросы, как:

  • влияние пандемии на обслуживание юридических лиц в цифровых каналах;
  • будущее цифрового обслуживания юридических лиц;
  • изменения во взаимодействии банков с клиентами;
  • развитие и интеграция небанковских сервисов для повышения доходности;
  • перспективы развития усиленной квалифицированной электронной подписи и электронный документооборот;
  • реализация возможности дистанционного открытия счетов.

Перед участниками мероприятия, в частности, выступят:

  • директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» СберБанка Денис Ананьев;
  • начальник управления развития продуктов и процессов в корпоративном блоке Московского Кредитного Банка Георгий Чирков;
  • руководитель управления развития электронного бизнеса МСБ банка «Открытие» Дмитрий Шенберг;
  • куратор блока МСБ банка «Восточный» Николай Петелин;
  • директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин;
  • директор по МСБ Локо-Банка Петр Штеркель;
  • директор департамента цифрового бизнеса Металлинвестбанка Елена Баранова;
  • директор дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов Транскапиталбанка Наталья Базалей;
  • руководитель направления ДБО в малом бизнесе Банка ДОМ.РФ Сергей Никитенков.

Мероприятие состоится в отеле «Mercure Москва Павелецкая» по адресу: ул. Бахрушина, д. 11.