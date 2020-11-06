В Москве 12—13 ноября 2020 года пройдет форум «E-Channel Banking Forum 2020. Как наращивать банковскую розницу в цифровых каналах? Технологии, привлечение, продажи».

Ключевыми темами VI Всероссийского форума по цифровизации банковской розницы станут:

  • новые возможности роста электронного бизнеса в банках;
  • влияние пандемии на цифровую трансформацию розницы;
  • привлечение клиентов в электронных каналах, способы повышения трафика и конверсии;
  • способы увеличения продаж в цифровых каналах.

Перед участниками мероприятия, в частности, выступят:

  • директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов;
  • советник заместителя председателя правления ВТБ Сергей Лукашкин;
  • операционный директор Talkbank Александр Новиков;
  • управляющий директор департамента электронного бизнеса Уральского Банка Реконструкции и Развития Денис Тур;
  • Head of Partnership Digital Business Division Росбанка Игорь Дмитриев;
  • исполнительный директор онлайн-банка СберБанка Наталья Масарская;
  • руководитель департамента цифровых продаж и маркетинга Ситибанка Мария И.

Форум пройдет в отеле «Mercure Москва Павелецкая» по адресу: ул. Бахрушина, д. 11/48, стр. 4.