Воспользоваться программой сельской ипотеки с 2021 года можно будет на покупку жилья в многоквартирных домах высотой не более пяти этажей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство уточнило правило предоставления субсидий, на основании которых работает сельская ипотека. Теперь в рамках сельской ипотеки можно будет купить жилые помещения, «которые находятся в многоквартирных домах высотой не более пяти этажей, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях)». Это касается и новостроек, и вторичного жилья. Правило начнет действовать с января 2021 года.

Кроме того, участнику программы нужно будет прописаться в ипотечном жилье и в течение полугода с момента оформления права собственности сообщить об этом банку. Раньше этого не требовалось. Аналогичное правило сейчас действует в рамках дальневосточной ипотеки.

В постановлении также есть пункты, которые расширяют действия программы. Например, теперь в рамках сельской ипотеки можно будет строить дом не только на участке, который находится в собственности, но и на арендованной земле. Кроме того, участники программы смогут в качестве первоначального взноса использовать маткапитал. «Раньше такого запрета не было, однако банки могли отказать заемщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте», — уточняется на сайте правительства.

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа увеличен лимит программы до 5 млн рублей. До этого такую сумму можно было получить только на территории Ленинградской области и Дальнего Востока. Для остальных регионов лимит составляет 3 млн рублей.

Действие программы распространяется почти на все населенные пункты с населением не более 30 тыс. жителей, кроме городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Ставка по ипотеке не должна превышать 3%, а может составить и 0,1%. Максимальная сумма займа для Дальнего Востока и Ленинградской области составляет 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн. Оформить сельскую ипотеку можно на срок до 25 лет, первоначальный взнос — от 10%.

