



🔸 Российские страховщики переходят на новую систему расчета ОСАГО. Для аккуратных водителей полисы должны были подешеветь. О том, как получилось на деле, читаем здесь.

🔸 При выдаче кредитов и займов кредиторы не дают заемщикам возможности отказаться от страховки, игнорируя таким образом установленные законом права потребителей. В том, как можно от страховки отказаться и когда — нужно, разбираемся в очередном выпуске FinTok.



🔸 Советники часто рекомендуют начинать инвестировать с определения риск-профиля. В том, почему это так важно, разбираемся вместе с автором телеграм-канала bitkogan, профессором ВШЭ Евгением Коганом в инвестшоу #этокденьгам.



🔸«Потребительский кредит Ситибанка. От 6,5% годовых. До 2 500 000 рублей» — обещает реклама на сайте банка. Звучит заманчиво, но давайте разберемся, от чего зависят эти загадочные «от» и «до», в «Разборе Банки.ру».



🔸 Банк России ухудшил прогноз по динамике ВВП страны в рисковом сценарии на 2021 год. В следующем году ожидается динамика ВВП в диапазоне от минус 0,5% до плюс 0,5%, в то время как в сентябрьской версии документа предполагался рост российской экономики в 2021-м на 0—1%. О том, что предполагает рисковый сценарий регулятора, можно узнать из публикации.

