Рубль ослабил позиции к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 77,47 рубля, что на 47 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил почти 92 рубля (плюс 94 копейки).

С начала торгов было проведено 57,9 тыс. сделок с долларом на 2,9 млрд долларов и 6,9 тыс. сделок с евро на 302 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 76,97—77,93 рубля за доллар и 91,08—92,5 рубля за евро.



«Отечественная валюта дешевеет к доллару и евро на фоне ожидания окончательных итогов выборов президента в США. Также на рынки оказывает давление фактор пандемии и опасения относительно новой программы стимулирования экономики от ФРС. Очевидно, что перспектива принятия нового пакета отодвигается во времени и может быть проблематичной, так как демократы не получают контроль над обеими палатами конгресса. Кроме того, снижаются и нефтяные котировки на опасениях снижения спроса на энергоносители в результате карантинных мер в Европе», — комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«На валютных площадках днем в пятницу наблюдались смешанные настроения. С одной стороны, доллар, хоть уже и не так сильно, как накануне, продолжал терять позиции к корзине основных мировых валют… В то же время на большинстве валютных площадок EM доллар отыгрывал вчерашние потери… В целом не исключено, что до объявления окончательных итогов по подсчету голосов на американских выборах на валютных площадках развивающихся рынков игроки займут осторожную позицию», — считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Следующая неделя обещает быть позитивной для рубля. Оглашение итогов выборов в США — если оно не преподнесет сюрпризов — усилит позитивный настрой игроков и позволит российской валюте двинуться к более справедливым среднесрочным значениям на отметках 76 по доллару и 90,5 по евро», — прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



«Эмоциональность внутри валютной секции остается очень высокой, качка тут не завершена и может продолжиться, пока рынок высоко оценивает риски», — полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.