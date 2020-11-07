АКРА подтвердило Межгосударственному банку кредитный рейтинг по международной шкале — «BBB+», прогноз — «стабильный», по национальной шкале — «AA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Межгосударственного банка обусловлен в первую очередь оценкой поддержки со стороны основных стран-акционеров и структуры собственности банка, его системной значимостью для стран-акционеров, а также высокой внутренней финансовой устойчивостью, основанной на высокой оценке достаточности капитала, адекватной оценке риск-профиля и адекватной оценке фондирования и ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на конец июня 2020 года коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier-1) банка составил 52,33% (на конец 2019-го — 48,94%). При этом совокупный размер капитала банка достиг 6,9 млрд рублей, что превышает совокупный объем его обязательств, а рентабельность капитала (ROE) составила 5,7%.

У банка отсутствует торговый портфель ценных бумаг, а отношение размера рыночного риска к размеру оплаченного капитала на конец июня 2020 года составило 23,8%.

