Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Держатели карт «Мир» Россельхозбанка смогут вернуть 500 рублей с покупок в сумме от 5 тыс. рублей при оплате товаров и услуг смартфоном. Новая акция стартовала 1 ноября. Чтобы воспользоваться предложением платежной системы «Мир» и Россельхозбанка, клиентам необходимо скачать приложение Mir Pay для смартфонов Android и привязать к нему карту «Мир» этого банка. Также для участия в акции потребуется регистрация на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, «Мир»!» в разделе «Мой кешбэк».

Собственное решение СберБанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно для всех держателей карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. SberPay позволяет оплачивать покупки в одно касание смартфоном в торговых точках, оснащенных POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard, — для этого нужно только мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и привязанная к нему карта Mastercard от «Сбера».

МТС Банк запустил акцию по виртуальной предоплаченной карте MTS Cashback Lite. По условиям акции держатели этой категории карт по 31 января 2021-го включительно получат 5% повышенного кешбэка вместо ранее действовавших 3% на популярные категории: магазины одежды, магазины детских товаров, доставка еды из ресторанов и кафе, фастфуд, рестораны и бары.

Альфа-Банк и «Билайн» объявляют о партнерстве с глубокой технологической интеграцией, в рамках которого запущена серия кобрендовых банковских карт. Новая линейка включает кредитную карту «Билайн 100 дней без %» и дебетовую карту с кешбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25».

Ряд банков с ноября внесли изменения в условия карточных продуктов в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и начисления дохода на остаток.