ВТБ предложил Минфину РФ план по постепенному выкупу привилегированных акций банка, программа рассчитана не на один год и нейтральна для капитала. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

«Мы предложили Минфину план, нейтральный для капитала, чтобы не создавать дополнительного давления на достаточность, постепенного выкупа этих привилегированных акций. И мы находимся сейчас в начальной стадии обсуждения с Минфином. <…> Мы исходим из того, что выкуп «префов» — это не одноразовая акция в какой-то конкретный год, она многолетняя. То есть, по сути, мы должны оценивать объем ресурсов на длинном горизонте. То есть мы не сможем 500 миллиардов [рублей] выкупить за один год. Это абсолютно понятно, то есть это многолетняя программа», — сказал он.

Пьянов уточнил, что привилегированные акции являются существенной частью капитала банка и совокупно составляют более 500 млрд рублей.

«Это нестандартный инструмент, и эти два типа акций, по сути, форма поддержки банковского сектора 2014—2015 годов и 2008—2009 годов. По этим привилегированным акциям не зафиксированы и определяются каждый год дивиденды по своей методологии. Они не имеют листинга, они не торгуются, и, следовательно, по ним очень сложно определить рыночную стоимость. Мы столкнулись, общаясь с инвесторами, что наличие таких привилегированных акций негативно влияет на восприятие ВТБ как инвесторской бумаги, как акции инвесторами. Почему? Потому что очень сложно даже институциональному инвестору оценить рыночную стоимость и спрогнозировать дивидендный поток по этому типу акций. И мы видели, что в мире все подобные программы поддержки банковского сектора являлись временными, то есть рано или поздно они гасились банками и прекращали свое функционирование», — пояснил банкир решение ВТБ о сокращении в своем капитале доли привилегированных акций.

Пьянов подчеркнул, что с точки зрения достаточности капитала у ВТБ сейчас нет возможности отвлечь средства на полный выкуп этих акций. «Но вместе с тем позиционирование этих инструментов как временных (что, по сути, существует некий план выкупа привилегированных акций) для миноритарных акционеров, для обыкновенных акционеров будет означать упрощение структуры капитала, лучшую прогнозируемость, неущемление миноритарных акционеров при этом плане выкупа и в итоге увеличение акционерной стоимости», — добавил банковский топ-менеджер.



Согласно информации на сайте банка, владельцами привилегированных акций ВТБ первого и второго типов являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов. Привилегированные акции первого типа имеют долю в уставном капитале ВТБ 32,88%, второго типа — 47,22%.

