Солид Банк предлагает новый вклад «Юбилейный», приуроченный к 30-летию кредитной организации.

Вклад открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 370 дней. Процентная ставка за первые 91 день составляет 4%, за оставшийся период — 5,5% годовых. Дополнительные взносы возможны в первые 181 день с даты открытия вклада, частичное снятие средств не предусмотрено.

При досрочном расторжении договора в первые 90 дней проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. В случае расторжения в срок от 91 до 369 дней проценты начисляются за первые 91 день по ставке 4%, а за период с 92-го дня по дату расторжения договора — по ставке вклада до востребования.



Проценты выплачиваются ежемесячно и в конце срока вклада на счет до востребования, счет банковской карты или текущий счет.