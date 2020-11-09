Чистая прибыль группы ВТБ за девять месяцев текущего года составила 59,1 млрд рублей, за III квартал — 17,2 млрд, снизившись на 53,8% и 66,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка ВТБ.

Снижение прибыли наблюдалось в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой непрофильных активов, поясняется в сообщении.

Чистые процентные доходы за девять месяцев увеличились на 19,7% в годовом выражении в результате роста объемов процентных активов и увеличения чистой процентной маржи. Чистые комиссионные доходы увеличились на 25,9%. Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали в основном активный рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала, в том числе на фоне увеличения масштабов бизнеса подразделения «ВТБ Капитал Инвестиции», и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов, указывают в банке.

Внешние факторы, включая снижение цен на нефть и пандемию COVID-19, привели к росту расходов на создание резервов за девять месяцев 2020 года, отмечают в ВТБ. Расходы на создание резервов составили 185,9 млрд рублей, увеличившись на 138,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За девять месяцев и III квартал 2020 года совокупный кредитный портфель группы ВТБ увеличился на 12,9% и 8,3% соответственно до 12 трлн 936,6 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки прирост совокупного кредитного портфеля составил 6,1% и 4,7% соответственно.

Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 13,5% (на 4,2% с учетом корректировки на эффект валютной переоценки), в основном благодаря расширению корпоративного кредитования в III квартале 2020 года на фоне общего оживления экономической активности.

Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 11,4% в основном за счет роста ипотечного кредитования на 16,8%, отчасти компенсированного уменьшением объема автокредитов. По итогам III квартала рост ипотечного портфеля группы составил рекордные 96,8 млрд рублей, в частности благодаря активному участию ВТБ в госпрограмме поддержки ипотеки, запущенной в апреле 2020 года.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила на 30 сентября 2020 года 5,7% (на 30 июня 2020 года — 5,1%, на 31 декабря 2019 года — 4,7%).

РБК в материале на эту тему обращает внимание на то, что в абсолютном выражении просрочка выросла на 133,1 млрд рублей, до 738,4 млрд, — такого увеличения объема неработающих ссуд ВТБ не фиксировал как минимум с 2016 года. Как пояснил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, в основном проблемные долги образовались в корпоративном секторе.

«Больше половины этого прироста (55%) между кварталами дало включение в NPL нашего заемщика «Открытие Промышленные инвестиции». По сути, нереструктуризация этого кредита приводит к истечению просрочки свыше 90 дней по процентам и включения «Открытие Промышленных инвестиций» в NPL впервые на 30 сентября. А 20-процентный прирост — это forex-переоценка (переоценка в связи с изменением курса валют. — Прим. РБК)», — пояснил Пьянов журналистам. «Открытие Промышленные инвестиции» — структура «Открытие Холдинга», который в феврале инициировал собственное банкротство. До августа 2017 года «Открытие Холдинг» владел одноименным банком, но потом потерял контроль из-за санации «Открытия».

При этом Пьянов отметил, что качество розничного кредитного портфеля, наоборот, не ухудшается.



Объем средств клиентов за девять месяцев и III квартал 2020 года вырос на 12,7% и 4,4% соответственно до 12 трлн 369,1 млрд рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки средства клиентов выросли на 3,7% и снизились на 0,2% соответственно.



Рост объема средств клиентов — юридических лиц составил за указанные периоды 15% и 3,7% соответственно (без учета эффекта валютной переоценки динамика равнялась плюс 6,7% и минус 0,5%). Рост объема средств физических лиц составил 10% и 5,2% (без учета эффекта валютной переоценки — 0,2% в обоих случаях).