Консорциум инвесторов во главе с фондами «Эльбрус Капитал» и Winter Capital завершил сделку по приобретению акций Банки.ру, крупнейшего финансового маркетплейса России. Продавцами выступили основатели компании Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы, а также Елена Ищеева, которые после закрытия сделки вышли из бизнеса. Второй акционер, фонд Russia Partners, сохранил свою долю. В рамках сделки были урегулированы все разногласия между основателями Банки.ру и Russia Partners.

«С развитием цифровой экономики и финансовых услуг в России будет неуклонно расти потребность клиентов в качественном сравнении финансовых продуктов онлайн. Мы высоко оцениваем потенциал Банки.ру как лидера в данном секторе в России с узнаваемым брендом и крепкими взаимоотношениями с большим количеством партнеров — финансовых институтов. Мы рады, что один из фондов «Эльбрус Капитал» стал инвестором Банки.ру, и будем способствовать дальнейшему росту компании», — прокомментировал сделку старший партнер фондов «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков.

«Мы довольны условиями сделки, а также тем, что продали свою долю именно данному консорциуму инвесторов; нам небезразлично, в чьих руках окажется компания, которой мы отдали 16 лет жизни, — сказал основатель Банки.ру Филипп Ильин-Адаев. — Видим, что новые инвесторы разделяют наши ценности — предоставление посетителям максимально полной и объективной информации. Уверены, что Банки.ру станет для них хорошей инвестицией».

«Мы являемся акционерами Банки.ру с 2013 года, и за это время компания кратно увеличила свои финансовые показатели и качественно трансформировалась в финансовый маркетплейс номер один. Как долгосрочный инвестор мы верим в стратегические перспективы Банки.ру и будем рады сотрудничать с новыми акционерами с целью дальнейшего развития компании», — заявил директор по инвестициям Russia Partners Advisers Александр Лупачев.

«Мы рады, что портфель компаний Winter Capital пополнился таким сильным игроком рынка финансовых маркетплейсов, как Банки.ру. Несмотря на то что компания уже является лидером сектора, мы верим в большой потенциал роста бизнеса. Уровень проникновения веб-сайтов сравнения цен (PCW) финансовых услуг в России существенно меньше, чем на развитых рынках. Доля банковских продуктов, проданных через канал PCW в России, составляет 0,5%, в то время как на развитых рынках она может достигать 30%. Мы ожидаем роста проникновения PCW за счет более широкого их использования клиентами, роста маркетинговых расходов ключевых игроков и высокой важности канала для банков», — сказал управляющий директор «Винтер Капитал Адвайзорс» Антон Фарленков.

По словам генерального директора Банки.ру Динары Юнусовой, 2020 год запомнится как сложный, но результативный. Компания в новых реалиях, продиктованных пандемией, успешно перевела все бизнес-процессы на удаленный режим и за десять месяцев работы показала хороший рост. По итогам первых трех кварталов Банки.ру продемонстрировал более чем 35-процентный рост относительно прошлого года, несмотря на существенное снижение пользовательской активности в период карантина, а по некоторым направлениям был рост в два, три раза и более.

«Стратегия последних лет, направленная на усиление развития технологий и инвестирование в развитие команды, доказала свою эффективность. Сегодня у нас 10 миллионов уникальных пользователей в месяц и более 400 партнеров, которым мы помогаем привлекать целевых клиентов на финансовые услуги. В следующем году мы будем продолжать улучшать собственные сервисы, делая их еще более удобными и технологичными для наших посетителей, и развивать партнерские отношения. Изменения в акционерном составе мы восприняли позитивно. Новые инвесторы имеют большой опыт в подобных сделках, и мы уверены, что наше взаимодействие даст и Банки.ру, и акционерам новые возможности для роста», — отметила Динара Юнусова.

Финансовый маркетплейс Банки.ру основан в 2005 году и сегодня является крупнейшей независимой платформой Рунета по подбору и сравнению банковских продуктов. Ежемесячная аудитория сайта составляет 10 млн уникальных пользователей. В месяц через Банки.ру отправляется около 500 тыс. заявок на банковские и страховые продукты. Выручка компании по итогам 2019 года составила 1,5 млрд рублей.

Инвестиционные фонды «Эльбрус Капитал» входят в число ведущих фондов прямых инвестиций в России и СНГ. Суммарные активы фондов «Эльбрус Капитал» составляют более 1 млрд долларов. Основными инвесторами фондов являются крупные международные институциональные инвесторы и международные организации экономического содействия и развития.

Компания Russia Partners является пионером в области прямых инвестиций в России и странах СНГ, за все годы работы аккумулировав под управлением более 1 млрд долларов. С момента своего основания в 1991 году фонды под управлением Russia Partners стали лидерами по привлечению долгосрочных прямых инвестиций в российскую экономику и обеспечили акционерное финансирование более чем 60 компаний в сфере информационных технологий, здравоохранения, финансовых услуг и транспорта.

Инвестиционные фонды Winter Capital Partners специализируются на прямых и венчурных инвестициях в Европе и на развивающихся рынках с суммарными активами под управлением более 1 млрд долларов. Фонды инвестируют в быстрорастущие компании из таких секторов, как здравоохранение, образование, финансовые услуги, потребительские услуги и технологии.