🔹 Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи, без посещения отделения, — для этого Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России на тестирование технологии в его регуляторной «песочнице». Совет уже получил предварительное одобрение заявки от департамента финансовых технологий ЦБ, а на следующей неделе должно состояться обсуждение деталей. В пилотном проекте принимают участие 18 банков.

🔹 Ежемесячные объемы хищений на российских сайтах объявлений достигли уже 120 млн рублей, показало исследование Data Leakage & Breach Intelligence. По оценке экспертов, это сейчас второй по размеру сегмент мошенничества после банковского. Мошеннические группировки за 12 месяцев к ноябрю 2020 года заработали более 660 млн рублей, а общий размер хищений достигает минимум 0,8—1 млрд рублей.



🔹 Молодежью в России смогут официально считаться граждане с 14 до 35 лет, имеющие гражданство РФ, постоянное место жительства в России или проживающие за рубежом. Это будет установлено в первом в истории законе «О молодежной политике в РФ», проект которого 24 ноября рассмотрит Госдума.



🔹 Консорциум инвесторов во главе с фондами «Эльбрус Капитал» и Winter Capital завершил сделку по приобретению акций Банки.ру, крупнейшего финансового маркетплейса России. Продавцами выступили основатели компании Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы, а также Елена Ищеева, которые после закрытия сделки вышли из бизнеса. Второй акционер, фонд Russia Partners, сохранил свою долю.

🔹 Новый материал Fingram помогает разобраться, как формируется пенсия, и дает полезные ссылки для расчета будущих выплат.