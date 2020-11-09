Международные резервы РФ на 1 ноября составили 582,845 млрд долларов против 583,426 млрд на 1 октября 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в понедельник на сайте ЦБ.

Таким образом, за октябрь объем международных резервов уменьшился на 1,006 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, в октябре объем резервов в иностранной валюте уменьшился с 444,309 млрд долларов на начало месяца до 444,188 млрд на 1 ноября, стоимостный объем монетарного золота — со 139,117 млрд до 138,567 млрд долларов. Резервы в СДР выросли с 6,837 млрд до 6,857 млрд, резервная позиция в МВФ — с 4,842 млрд до 5,124 млрд долларов.

За январь — октябрь текущего года международные резервы России увеличились на 28,486 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го).

За 2019 год российские резервы выросли почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м — примерно на 35,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.