ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиентам ПСБ не требуется посещать отделение для того, чтобы предоставить в банк подтверждающие доход или иные документы для одобрения кредита. После заполнения онлайн-заявки и получения предварительного одобрения в мобильном приложении ПСБ клиент может ознакомиться с набором решений и необходимыми документами для каждого из них. Далее ему потребуется загрузить из памяти смартфона или с помощью камеры устройства полный комплект документов. После их проверки, получения финального положительного решения и подписания кредитного договора электронно-цифровой подписью клиент уже через несколько минут получает в распоряжение денежные средства», — говорится в релизе.

Пока сервис используется при онлайн-оформлении кредитов наличными, в скором времени сервис будет действовать при получении всех кредитных продуктов, в том числе при оформлении заявки в офисе банка.