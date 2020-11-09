Банк «Восточный» с 9 ноября 2020 года повысил ставку «Накопительного счета» в рублях до 6,5% годовых. Повышение ставки проводится в рамках промопредложения, срок действия которого ограничен, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Накопительный счет» в «Восточном» предусматривает бесплатное открытие и обслуживание и позволяет сберегать деньги в трех валютах — рублях, долларах и евро. Для валютных накоплений действует ставка 0,01% годовых. Сбережения в рублях позволяют получить до 6,5% годовых», — говорится в релизе.

«Накопительный счет» в «Восточном» обеспечивает круглосуточный доступ к накоплениям, позволяет снимать и вносить средства без ограничений по сумме и времени и без потери начисленных процентов. Минимальная сумма, с которой можно начать копить деньги, составляет 100 рублей.

Проценты по накопительному счету начисляются не на минимальный остаток, а на среднедневной. Средства на накопительных счетах, как и на срочных вкладах, застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Открыть «Накопительный счет» можно в отделениях банка «Восточный», а также в мобильном и интернет-банке.

