Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Держателям банковских карт Mastercard Газпромбанка стал доступен мобильный платежный сервис «Кошелек Pay». Для проведения операции достаточно поднести телефон к терминалу, который поддерживает систему бесконтактной оплаты. Сервис встроен в приложение для хранения банковских и дисконтных карт «Кошелек».

В банке «Зенит» до 28 февраля 2021 года включительно действует акция «Добро пожаловать». Держателям платежных карт при оплате товаров или услуг на сумму от 1 тыс. рублей возвращается кешбэк в размере 300 рублей. Для получения средств необходимо совершить покупку не позднее 14 дней с момента активации новой карты. Акция распространяется на дебетовую и кредитную «Карту привилегий» всех платежных систем, за исключением зарплатных продуктов.

Банк «Кубань Кредит» ввел новую карту «Оптимум». Ее выпуск осуществляется бесплатно. Стоимость обслуживания карты составляет 99 рублей в месяц; оплата не взимается при условии выполнения операций безналичной оплаты товаров или услуг на сумму более 10 тыс. рублей. Снять наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно.

Банк «Санкт-Петербург» обновил условия обслуживания клиентов — держателей зарплатных карт. Теперь зарплатные клиенты банка могут снять деньги в банкомате любой кредитной организации на территории России без комиссии два раза каждый месяц. На зарплатные карты также распространяется схема начисления бонусов «Ярко», ранее предусмотренная только для карты «Ясчитаю».

Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат кредитных карт «120 дней» и Opencard: они теперь могут быть виртуальными. Оба продукта можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» на Android и iOS без необходимости подтверждения дохода при наличии предодобренного предложения. Обслуживание карт осуществляется полностью онлайн.