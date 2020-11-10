Из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве будут приняты дополнительные меры для борьбы с пандемией. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина и на его официальном сайте .

Дополнительные меры будут действовать два месяца — с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021-го включительно.

На дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи. Эта мера носит обязательный характер для образовательных учреждений, подведомственных городу. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Для федеральных и частных колледжей «дистанционка» рекомендована. В отношении вузов планируется принять отдельное решение на федеральном уровне. При этом школьникам и студентам, переведенным на удаленное обучение, рекомендуется соблюдать домашний режим.

Ресторанам и клубам с 13 ноября запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00. На это время приостанавливается оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах и т. п. Ограничение не распространяется на продажу товаров и оказание бытовых услуг. Заведения смогут работать круглосуточно на вынос, а также доставлять готовые блюда через курьерскую службу.

Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (check-in) посетителей и работников.

Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы при условии заполнения залов не более чем на 25%. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей могут проводиться только по согласованию с городским департаментом спорта.

Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Учреждения культуры снова будут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции онлайн. Ограничения не будут распространяться на официальные мероприятия, которые проходят по решению органов исполнительной власти.

На время будут закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и кафе, если они расположены в зданиях. Мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему возможны.

Новые ограничения вводятся сразу на два месяца из-за приближающихся зимних праздников, поясняет мэр. «Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — отметил Собянин.



В мэрии напоминают, что в столице уже действуют меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В общественных местах необходимо надевать маску и печатки, соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано соблюдать домашний режим. Работодатели обязаны перевести на удаленную работу минимум 30% сотрудников.