Во II квартале 2021 фискального года, который закончился 30 сентября 2020 года, выручка Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) достигла 69,7 млн долларов. Показатель увеличился на 111% год к году за счет роста комиссионных доходов на 106% — с 26,4 млн до 54,3 млн долларов.

Расходы компании повысились на 20,1 млн долларов, или на 93% на фоне:



роста расходов от комиссий на 15,5 млн долларов из-за увеличения количества клиентов и объема совершенных ими сделок;

повышения процентных расходов на 2 млн долларов, которое обусловлено в первую очередь увеличением процентных расходов по клиентским остаткам на банковских и брокерских счетах, а также ростом процентных расходов по выпущенным долговым ценным бумагам;

увеличения операционных расходов на 1,5 млн долларов, связанного в основном с ростом административных затрат в результате расширения деятельности и открытия филиалов.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на 15 млн долларов, до 23,6 млн долларов.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций на уровне 58 млн штук, увеличилась на 0,25 доллара по сравнению с результатом аналогичного периода 2020 фискального года и составила 0,40 доллара.

Прочий совокупный доход в отчетном периоде вырос до 12,8 млн долларов по сравнению с 6,7 млн долларов за II квартал 2020 фискального года.

Активы и обязательства холдинга уменьшились на 93 млн долларов. Во II квартале 2020 фискального года этот показатель составлял 106,2 млн долларов.

«В отчетном периоде холдинг показывает стабильно позитивные результаты по всем направлениям. Июль — август ознаменовался для нас заключением сделок по покупке сразу двух финансовых институтов. Данные приобретения — важная часть инфраструктуры, которые позволят воплощать стратегию по предоставлению полного спектра финансовых услуг нашим клиентам», — отметил CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

По состоянию на 30 сентября открыто свыше 195 тыс. клиентских счетов. Во II квартале 2021 фискального года клиентская база компании расширилась на 43 тыс., или на 28% по сравнению с результатом на 30 июня 2020 года.

Основные события, произошедшие в ИК «Фридом Финанс» за II квартал 2021 фискального года: