Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк снизил ставки по ряду ипотечных программ. Так, базовая ставка по семейной ипотеке опустилась до 4,7% годовых, снизившись на 0,3 процентного пункта. До 5,9% годовых уменьшена ставка по «Льготной ипотеке» и до 7,8% годовых — по «Военной ипотеке». Рефинансирование «Военной ипотеки» также сократилось до 7,8% годовых.

ВТБ меняет требования к документам для получения ипотеки. Теперь клиенты могут оформить заявку на кредит со справками о доходе и занятости, полученными не в бумажной, а в электронной форме. Бумажные версии документов представлять в офис не требуется. Чтобы оформить ипотечную заявку онлайн и представить документы в электронном виде, необходимо воспользоваться сервисом личного кабинета заемщика.

Банк «Открытие» продлевает действие ипотеки по «Госпрограмме-2020». Взять кредит в «Открытии» на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%. «Госпрограмма-2020» предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн рублей — для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%.

Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по льготной ипотеке на новостройки при оформлении кредита на большие суммы до 5,7%. Минимальные ставки доступны при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ и внесении первоначального взноса от 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Получить кредит можно до 1 июля 2021 года, низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Банк «Уралсиб» запустил ипотеку с господдержкой по ставке 0,01% на покупку первичного жилья, приобретаемого у ряда застройщиков — партнеров банка. Льготная ставка предоставляется на срок до 12 месяцев, конкретный срок определяется совместно застройщиком и клиентом. После окончания льготного периода процентная ставка составит от 5,99% годовых.

Совкомбанк снизил процентные ставки по программе ипотечного кредитования «Новостройка». Теперь при сумме кредита от 5 млн рублей можно приобрести квартиру или апартаменты в новостройке со скидкой 0,25%. Таким образом, минимальная процентная ставка составит 7,9% при первоначальном взносе 50% и сумме кредита от 5 млн рублей.

ВТБ снижает ставку по ипотеке, оформленной для покупки квартир площадью от 65 кв. м. Заемщики получат дисконт к базовой ставке банка 0,8 п. п. и смогут приобрести недвижимость в кредит под 7,6% годовых. Программа «Больше метров — ниже ставка» позволяет взять ипотечный кредит с первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимости.