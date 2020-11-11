Банк России не наблюдает «пузырей» и рисков для стабильности рынка ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Председатель ЦБ отметила, что льготная ипотека подстегнула спрос на недвижимость и важно, чтобы предложение за этим успевало. «Когда мы говорим о доступности жилья для людей, мы очень долго обращали внимание только на ставки по ипотеке, но важно еще, какой объем кредита берет человек, для того чтобы купить ту или иную квартиру. Если происходит рост стоимости квадратного метра, то это может приводить и к снижению доступности ипотеки», — сказала Набиуллина.

По мнению главы регулятора, рост ипотечного рынка должен сопровождаться повышением доходов населения. Кроме того, рост ипотеки должен быть устойчивым, стабильным, а льготные программы не должны создавать рисков колебаний на нем, добавила глава ЦБ.

«Сейчас никаких «пузырей» нет, нет рисков для стабильности. Но, конечно, следить нужно внимательно», — заключила Эльвира Набиуллина.

Напомним, выдачи ипотеки в России бьют рекорды несколько месяцев подряд. Так, по данным «ДОМ.РФ» и Frank RG, российские банки за десять месяцев текущего года выдали более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 3,2—3,3 трлн рублей — больше, чем за весь прошлый год.