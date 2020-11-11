Объем премий по страхованию жизни по итогам девяти месяцев приблизился к 0,5% от ВВП. Об этом заявил в среду вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин на пресс-конференции, посвященной итогам на рынке страхования жизни за девять месяцев 2020 года.

«По итогам девяти месяцев 2020 года отношение премии по страхованию жизни к ВВП составило 0,44%, — сообщил он. — В 2015 году, когда мы начали внимательно наблюдать за этим показателем, он был 0,2%. За пять лет мы его практически удвоили, что говорит о том, что мы двигались в правильном направлении. Хотя показатели развитых рынков — 2—3% ВВП — для нас еще очень далеки».

По словам эксперта, по итогам девяти месяцев в России действовало 17 млн договоров, заключенных со страховщиками жизни, — это на 32,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года. В том числе действовало 1,3 млн договоров инвестиционного страхования жизни, 1,5 млн договоров накопительного страхования жизни, 6,9 млн договоров кредитного страхования, 7 млн договоров рискового (некредитного) страхования.

Рынок страхования жизни вырос на 4% Объем премий по страхованию жизни продолжает расти: по итогам III квартала 2020 года он увеличился на 4% по сравнению с III кварталом 2019-го — с 308 млрд до 320 млрд рублей. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«В принципе страхование жизни имеет широкий охват населения — каждое пятое российское домохозяйство (18%) имеет тот или иной полис страхования жизни, — говорит Дубровин. — Это хорошо, хотя и не столь достаточно, как хотелось бы».

По данным ВСС, на рынке наблюдается рост интереса потребителей к страхованию жизни. Проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ исследование показало, что готовы приобрести полис страхования жизни 5,2% россиян (в 2014 году их было 2,3%, в 2015 году — 2,6%, в 2016-м — 2,7%, в 2017-м — 3,3%, в 2018-м — 4,4%, в 2019-м — 4,9%).



«Мы приближаемся к рубежу — 2021 году, и с учетом совокупности прогнозов в сфере экономики мы считаем, что в 2021 году мы можем рассчитывать на рост сборов по страхованию жизни не менее чем на 10—12%», — резюмировал вице-президент ВСС.

